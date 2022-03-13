EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Штурм об уехавшей из РФ Собчак: "Ты не патриот, ты не любишь свою Родину!"

Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм выразила своё искреннее возмущение отъездом Ксении Собчак из России в такой сложный для страны период. Ранее телеведущая сообщила, что уехала с сыном в запланированный отпуск в Израиль.

Штурм об уехавшей из РФ Собчак: "Ты не патриот, ты не любишь свою Родину!"

Наталья Штурм обвинила Собчак в отсутствии патриотизма и нелюбви к своей Родине, заявив, что журналистка больше всех на свете любит себя и свой комфорт.

"Уехала в секунду, как только страна попросила помощи у своих граждан. Крестный прикрывал твою ***, пока ты духарилась, отрывалась по полной на глазах у всей страны. Тебе все сходило с рук — и авария с жертвами, и желтушные проказы, и многочисленные провокации политического характера. Ты не патриот, а главное, ты не любишь свою Родину! Ты любишь себя и свои удобства. Ты — слабая духом", — написала Штурм в своём Instagram.

Часть пользователей поддержала певицу, признав, что Собчак хорошо умеет приспосабливаться к ситуации.

"Такие как она переобуваются на лету. Вернется, как ни в чем не бывало и опять за свое"

"Да, вот такая Собчак".

Ксения Собчак две недели назад уехала с сыном за границу. Сначала журналистка собиралась в Турцию, однако потом была замечена в Тель-Авиве. При этом временно работающая за рубежом звезда утверждает, что собирается вернуться в Россию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Срочно! Ксению Собчак Нашли В Израиле
Автор: Светлана Нерадовская
Темы израиль ксения собчак
Sberbank
Новости
Нацик "Боцман" объявил охоту на чеченцев
Sky TG24: автобус с гражданами Украины перевернулся в Италии, погибла женщина
Штурм об уехавшей из РФ Собчак: "Ты не патриот, ты не любишь свою Родину!"
Тело модели Гретты Ведлер обнаружили спустя год
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обстрела больницы в Волновахе
Трамп рассказал, как действовать для выхода из мирового кризиса: "Будет хуже"
Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину
Полковник Баранец "проболтался" о стратегии ВС РФ на Украине
Басурин: участники "Правого сектора"* бежали из Мариуполя в Запорожскую область
Минобороны: войска РФ отбили ещё четыре населённых пункта на Украине
Популярное
Общество
Дмитрий Нагиев с драматическим пафосом попрощался с согражданами

Телеведущий Дмитрий Нагиев намекнул о своей эмиграции, устроив для подписчиков целое представление с бритьём.

Дмитрий Нагиев с драматическим пафосом попрощался с согражданами
Кедми: Запад хочет уничтожить Россию и русских, это последняя война
Политика. Новости и аналитика
Кедми: Запад хочет уничтожить Россию и русских, это последняя война
Прибалтика
Латвия рискует попасть под каток денацификации
Общество
Глава Instagram сообщил, когда заблокируют соцсеть
Василий Амирджанов В Госдуме анонсировали культурозамещение Василий Амирджанов Ирина Шлионская Люди считают не в цифрах, а в словах Ирина Шлионская Анжела Якубовская Будущее России и мира с точки зрения сакральной геометрии Анжела Якубовская
Мир. Новости мира
Байден заявил об отправке военных США к границам России: "Будет Третья мировая"
Мир. Новости мира
Spiegel: санкции против России ведут к расколу Европы
Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину
Мир. Новости мира
Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину
Последние материалы
Нацик "Боцман" объявил охоту на чеченцев
Люди считают не в цифрах, а в словах
Sky TG24: автобус с гражданами Украины перевернулся в Италии, погибла женщина
Штурм об уехавшей из РФ Собчак: "Ты не патриот, ты не любишь свою Родину!"
Тело модели Гретты Ведлер обнаружили спустя год
Будущее России и мира с точки зрения сакральной геометрии
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обстрела больницы в Волновахе
Трамп рассказал, как действовать для выхода из мирового кризиса: "Будет хуже"
Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину
Полковник Баранец "проболтался" о стратегии ВС РФ на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников