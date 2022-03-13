Штурм об уехавшей из РФ Собчак: "Ты не патриот, ты не любишь свою Родину!"

Певица Наталья Штурм выразила своё искреннее возмущение отъездом Ксении Собчак из России в такой сложный для страны период. Ранее телеведущая сообщила, что уехала с сыном в запланированный отпуск в Израиль.

Наталья Штурм обвинила Собчак в отсутствии патриотизма и нелюбви к своей Родине, заявив, что журналистка больше всех на свете любит себя и свой комфорт.

"Уехала в секунду, как только страна попросила помощи у своих граждан. Крестный прикрывал твою ***, пока ты духарилась, отрывалась по полной на глазах у всей страны. Тебе все сходило с рук — и авария с жертвами, и желтушные проказы, и многочисленные провокации политического характера. Ты не патриот, а главное, ты не любишь свою Родину! Ты любишь себя и свои удобства. Ты — слабая духом", — написала Штурм в своём Instagram.

Часть пользователей поддержала певицу, признав, что Собчак хорошо умеет приспосабливаться к ситуации.

"Такие как она переобуваются на лету. Вернется, как ни в чем не бывало и опять за свое" "Да, вот такая Собчак".

Ксения Собчак две недели назад уехала с сыном за границу. Сначала журналистка собиралась в Турцию, однако потом была замечена в Тель-Авиве. При этом временно работающая за рубежом звезда утверждает, что собирается вернуться в Россию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен