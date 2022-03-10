Сергей Шнуров временно покинул пост генерального продюсера RTVI

Музыкант и телеведущий Сергей Шнуров заявил, что временно прекращает сотрудничество с телеканалом RTVI, генеральным продюсером которого он являлся с июня 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт телеканала.

В своём заявлении Шнуров отмечает, что его мнение о происходящих сейчас событиях может во многом не совпадать с редакционной политикой RTVI, поэтому, не желая каким-то образом, даже косвенно, влиять на образ и информационную политику канала, он принял решение временно прекратить с ним сотрудничество.

По словам Шнурова, он собирается заняться развитием собственных музыкальных проектов, и временно самоотстраняется с поста генерального продюсера RTVI.

Как добавила CEO телеканала Ольга Пивень, команда поддерживает его решение в текущей ситуации, понимая, что конфликт между культурными, религиозными, политическими взглядами международной аудитории канала и личной позицией Сергея будет неизбежен.

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