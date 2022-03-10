Шнуров выпустил новый клип о дискриминации русских в Европе

Группировка "Ленинград" и ее лидер Сергей Шнуров выпустили клип на песню "Входа нет!", посвященную антироссийским настроениям в странах Европы. Так музыкант ответил на дискриминацию русских из-за происхождения со стороны европейцев.

В песне Шнуров, используя ненормативную лексику, красочно описывает общий русофобский фон в Европе, ситуации, когда из-за гражданства россиян увольняют с работы, врачи отказывают в предоставлении им медицинских услуг и так далее.

Как ранее писали СМИ, в Германии радикалы уничтожают автомобили и магазины родившихся в России людей, расписывая витрины проукраинскими лозунгами. Дети россиян жалуются на травлю в европейских школах. Известно, что отдельные владельцы квартир отказывают гражданам РФ в аренде. Одна из россиянок, чья семья проживает на Кипре, рассказала о необоснованном повышении арендной платы за жилье. Сестру женщины обязали выехать из квартиры, а ее родителей уволили с работы. В Англии родителей ученика одной из местных школ уведомили о "нежелательности" посещения их ребенком занятий.