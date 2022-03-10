EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

Шнуров выпустил новый клип о дискриминации русских в Европе

Шоу-бизнес

Группировка "Ленинград" и ее лидер Сергей Шнуров выпустили клип на песню "Входа нет!", посвященную антироссийским настроениям в странах Европы. Так музыкант ответил на дискриминацию русских из-за происхождения со стороны европейцев.

Шнуров выпустил новый клип о дискриминации русских в Европе

В песне Шнуров, используя ненормативную лексику, красочно описывает общий русофобский фон в Европе, ситуации, когда из-за гражданства россиян увольняют с работы, врачи отказывают в предоставлении им медицинских услуг и так далее.

Как ранее писали СМИ, в Германии радикалы уничтожают автомобили и магазины родившихся в России людей, расписывая витрины проукраинскими лозунгами. Дети россиян жалуются на травлю в европейских школах. Известно, что отдельные владельцы квартир отказывают гражданам РФ в аренде. Одна из россиянок, чья семья проживает на Кипре, рассказала о необоснованном повышении арендной платы за жилье. Сестру женщины обязали выехать из квартиры, а ее родителей уволили с работы. В Англии родителей ученика одной из местных школ уведомили о "нежелательности" посещения их ребенком занятий.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы сергей шнуров
Sberbank
Новости
Юрист отреагировал на невозможность россиян обратиться в ЕСПЧ: "Ничто не вечно"
Киевский режим падёт, когда возьмут Мариуполь, заявил военный эксперт
Кулеба: Киев не намерен выполнять выдвинутые Москвой требования
Спецоперацию на Украине рано завершать, заявил политолог Перенджиев
Шнуров выпустил новый клип о дискриминации русских в Европе
Миллиардер Роман Абрамович попал под санкции Лондона
Историк Фёдор Гайда: "В том или ином виде монархия в России упорно возрождается"
Песков сообщил о "шоковом внешнем воздействии" на российскую экономику
Объём производства лекарств в Москве вырос почти на 70%
Песков: все атакующие с оружием в руках военных РФ на Украине станут целями
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе

Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.

Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Политика. Новости и аналитика
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Экономика и бизнес
Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ
Общество
ИИ не даст уснуть за рулём. Что предлагает Дмитрий Давыдов
Усам Оздемиров Лучший ответ на санкции — новый курс в экономике Усам Оздемиров Александр Артамонов Россия вскрыла американские биолаборатории Александр Артамонов Ирина Шлионская Школьники, предсказавшие будущее: откуда они знали? Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Басурин назвал два пути для нацбатов в Мариуполе: "Либо сдаться, либо смерть"
Политика. Новости и аналитика
Военный аналитик обозначил сроки выхода ВС РФ на западные границы Украины
В Казахстане рассказали, кто и что делает в лаборатории, построенной за счёт США
Мир. Новости мира
В Казахстане рассказали, кто и что делает в лаборатории, построенной за счёт США
Последние материалы
Киевский режим падёт, когда возьмут Мариуполь, заявил военный эксперт
Кулеба: Киев не намерен выполнять выдвинутые Москвой требования
Спецоперацию на Украине рано завершать, заявил политолог Перенджиев
Шнуров выпустил новый клип о дискриминации русских в Европе
Миллиардер Роман Абрамович попал под санкции Лондона
Историк Фёдор Гайда: "В том или ином виде монархия в России упорно возрождается"
Песков сообщил о "шоковом внешнем воздействии" на российскую экономику
Лучший ответ на санкции — новый курс в экономике
Объём производства лекарств в Москве вырос почти на 70%
Песков: все атакующие с оружием в руках военных РФ на Украине станут целями
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников