Садальский жёстко раскритиковал популярные телешоу: "Достали"

Известный актёр театра и кино Станислав Садальский выразил своё отношение к популярным телевизионным шоу на российском телевидении, в которых участники демонстрируют свои танцевальные, вокальные и прочие способности. По его мнению, все они однотипные и однообразные. А одна передача, которую ведёт муж самой Пугачёвой Максим Галкин, почему-то особенно не понравилась Стасу. Об этом он написал пост в своём Instagram.

"Не знаю как вас, а меня достали все эти однотипно-однообразные шоу. Из года в год.

Танцы со звездами, ледниковые периоды, голос дети, голос взрослые, голос пенсы, ТРИ блатных аккорда, лживые "маски", точь-в-точь, третьесортные звёзды сошлись, и верх отравы для мозга, это шоу "лучше всех", от одной верещащей отбивки которого может стошнить", — высказался Садальский.

Однако он добавил, что есть одна программа, которая ему нравится, и ведёт её Андрей Малахов.

Подписчики актёра во многом с ним согласились. Однако нашлись и такие, кто встал на защиту Галкина.

"Уже давно не смотрю эти передачи", — заметила одна из подписчиц. "Действительно достали, особенно шоу "МАСКА", — хуже бреда я не видела. Хорошо, что есть пульт и не везде идёт бред", — добавила другая. "А мне надоело " Поле чудес". Ведь, можно, просто, не смотреть, и проблема решена", — написала третья. "Ну, "Лучше всех" круто же! Детишки милые, Галкин великолепен", — вступилась Наталья. "Надоели! Все ведущие, все руководство разогнать метлой! Ничего лучшего придумать не могут! Деньги лопатой гребут!" — предложила радикальное решение проблемы Ольга. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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