Садальский попросил дать оценку словам Понаровской о Пугачёвой

Актер Станислав Садальский в своём Instagram опубликовал пост, в котором попросил дать оценку словам певицы Ирины Понаровской. Она написала в книге мемуаров достаточно много и хлёстко про шоу-бизнес и в частности про Аллу Пугачёву.

"Вот, например: "Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь… И не важно, какая у человека фамилия — Пугачёва это или Шерон Стоун… для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке". А вы что по этому поводу думаете!?", — обратился Садальский к подписчикам.

В комментариях к посту они высказали своё отношение к этому, причём большинство поддержало примадонну российской эстрады.

"Обидно за деревню. А вот Пугачёва не написала такую книгу, она счастливая женщина и этим все сказано. Здоровья вам, Алла", — написала larisa.savchenko. "Понаровскую давно забыли все, Алла Пугачёва есть и будет всегда!!!, — добавила Issabekova62. "Времена нынче: обгадь скорее другого, ибо другой обгадит тебя быстрее и возрадуется", — заметила m_tkachenko69. "Бедненькой Понаровской осталось только ядом плеваться. Ее никто не помнит, а Алла Борисовна — это наша гордость и любимица поколений", — высказалась nadegda. evseeva. "По-моему, Пугачёва коренная москвичка, и родилась в Москве и выросла. Ну если считать, что Москва — большая деревня, то всё норм", — прокомментировала helsim1108. "Люди с годами становятся мудрее, добрее, прощают обиды, избавляются от гордыни… Но, видимо, это не про Понаровскую. Может быть, конечно, и "деревня", но для меня как показатель — каких она воспитала детей и внуков (я про Аллу), — заключила marinka.es.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).