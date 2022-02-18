Максим Галкин показал опасные эксперименты сына с техникой

Наследник Максима Галкина разобрал электрический прибор и ужаснул отца своей пожароопасной задумкой.

Гарри Галкин

Максим Галкин поощряет интерес сына к технике. Мальчик сам ходит в строительный магазин в дtревне Грязь, приобретая там инструменты для своих экспериментов с техникой.

Супруг Аллы Пугачёвой поднялся вслед за сыном в мастерскую "мальчика" и поинтересовался, чем на этот раз занят Гарри.

Наследник звёздной четы показал детали разобранного электрического клей-пистолета. Ребёнок решил смастерить из сломанного механизма плиту для приготовления пищи. Для этих целей мальчик взял нагревательный элемент клей-пистолета и просверленную в середине жестяную банку.

Шоумен сначала похвалил сына за сообразительность, однако потом испугался, так как опыты Гарри показались ему опасными.

"Это вообще с точки зрения пожарной безопасности надёжно?" — спросил Максим сына, выражая беспокойство о сохранности своего величественного замка.

Галкин воспитывает сына как настоящего мужчину. Ранее он показывал, как Гарри тащил тяжёлые портфели, взяв в руки ранец сестры Лизы.

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