Галкин послал сына за саморезами в магазин в деревне Грязь

Максим Галкин не желает, чтобы его наследники выросли белоручками. С самого юного возраста шоумен приучает сына к мужской работе. Гарри Галкин весьма охотно пытается освоить хозяйственные премудрости. Мальчик ходит с отцом в огород за овощами, меняет лампочки в доме. На этот раз ребёнку понадобились саморезы, чтобы вскрыть сейф.

Гарри Галкин

Максим Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте интересное видео.

Юморист спрашивает у сына, куда он собрался. Гарри объясняет, что ему нужно дойти до магазина, чтобы купить саморезы. Мальчик пояснил, что собирается потратить на покупку деньги из своих личных сбережений.

"Хозяйственный. Гарик обожает ходить за покупками в наш деревенский магазин", — написал пародист под видео.

Алла Пугачёва не отпустила сына одного, а сопроводила мальчика до магазина. Компанию им составила дочка Кристины Орбакайте Клава.

Алла Пугачева, Клава и Гарри

В строительном магазине мальчик купил саморезы, пассатижи, шпингалет и двусторонний скотч. Гарри рассказал, что покупки ему необходимы для того, чтобы вскрыть сейф, который заклинило.

Подписчики похвалили звёздных родителей за то, что так мудро воспитывают детей.

"Гарик растёт настоящим мужчиной! Молодцы родители", — написала Анита Цой. "Видео просим вскрытия сейфа и установки щеколды", — комментируют пост Галкина в Сети.

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