Неизлечимая болезнь Максима Аверина может привести к сепсису, объяснила врач

Иммунолог Татьяна Шарковская объяснила, какую опасность таит в себе врождённое заболевание Максима Аверина.

Звезда сериала "Глухарь" страдает от неизлечимой болезни. Артист мучается от боли и зуда из-за экземы (хроническое заболевание кожи).

Эксперт Академии врачей UniProf, реаниматолог, реабилитолог детей с РАС Татьяна Шарковская рассказала об особенностях экземы.

"Оно не представляет собой никакой опасности для здоровья и жизни человека, поскольку затрагивает только верхние слои кожи, но оно может заставлять много неудобства", — цитирует слова медика Пятый канал.

Шарковская отметила, что существует разновидность экземы, которая получила название "мокнущая". При таком недуге существует риск занести в рану инфекцию, что в свою очередь может спровоцировать развитие сепсиса. Врач отметила, что современная медицина в силах справиться с таким недугом.

Аверин скрывал свою болезнь от окружающих. В одном из недавних интервью актёр признался, что он родился с экземой. Эта болезнь доставляла ему сильные страдания. Звезда театра и кино отмечал, что от зуда его тело "разрывалось на части". Помогли справиться ему с проблемой прогрессивные средства современной медицины, которая научилась подавлять проявления кожного заболевания.

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