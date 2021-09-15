Безопасные и эффективные натуральные средства от экземы

Экзема является одним из наиболее распространенных заболеваний кожи. Мировая статистика указывает, что от неё страдает около 2 % взрослого населения планеты. Заболеванию подвержены все расы и возрастные категории, вне зависимости от пола.
При экземе кожа воспаляется, зудит, шелушится. Окончательно вылечиться от экземы нельзя — болезнь периодически вспыхивает, а затем затухает.
Большинство людей с этим заболеванием просто лечат симптомы, успокаивают воспаленную кожу и превентивно предотвращают вспышки.
Экзема характеризуется воспалением. Вы можете легко его уменьшить,
Выйдите на улицу, когда там солнечно, чтобы облегчить симптомы экземы и ускорить заживление. Согласно исследованиям, даже небольшое количество солнечного света может помочь уменьшить число активированных клеток, ответственных за воспаление.
Ученые обнаружили связь между уровнем витамина D и исходами экземы:
Чтобы избежать серьезных вспышек, добавляйте витамин D или ешьте продукты, богатые им.
Кокосовое масло содержит полезные жирные кислоты, которые помогают увлажнить сухую кожу — признак экземы. Было доказано, что кокосовое масло обладает противовоспалительными свойствами.
Некоторые эфирные масла, такие как лаванда и примула, также содержат активные соединения с мощными противовоспалительными свойствами.
Разведите эфирное масло лаванды или примулы в кокосовом масле, чтобы сделать успокаивающее растирание для вашей экземы.
*по материалам сайта cures. news
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