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Безопасные и эффективные натуральные средства от экземы

Здоровье

Экзема является одним из наиболее распространенных заболеваний кожи. Мировая статистика указывает, что от неё страдает около 2 % взрослого населения планеты. Заболеванию подвержены все расы и возрастные категории, вне зависимости от пола.

Безопасные и эффективные натуральные средства от экземы

При экземе кожа воспаляется, зудит, шелушится. Окончательно вылечиться от экземы нельзя — болезнь периодически вспыхивает, а затем затухает.

Большинство людей с этим заболеванием просто лечат симптомы, успокаивают воспаленную кожу и превентивно предотвращают вспышки.

Как естественным образом снять зуд и воспаление кожи*

Противовоспалительная диета

Экзема характеризуется воспалением. Вы можете легко его уменьшить,

  • употребляя "противовоспалительные" продукты: жирную рыбу, крестоцветные овощи и ферментированные продукты;
  • исключив из рациона жареную пищу, сладости, подслащенные сахаром напитки и обработанные молочные продукты.

Пребывание на солнце

Выйдите на улицу, когда там солнечно, чтобы облегчить симптомы экземы и ускорить заживление. Согласно исследованиям, даже небольшое количество солнечного света может помочь уменьшить число активированных клеток, ответственных за воспаление.

Витамин D

Ученые обнаружили связь между уровнем витамина D и исходами экземы:

  • более низкий уровень витамина D связан с более тяжелыми симптомами болезни.

Чтобы избежать серьезных вспышек, добавляйте витамин D или ешьте продукты, богатые им.

Лечебные масла

Кокосовое масло содержит полезные жирные кислоты, которые помогают увлажнить сухую кожу — признак экземы. Было доказано, что кокосовое масло обладает противовоспалительными свойствами.

Некоторые эфирные масла, такие как лаванда и примула, также содержат активные соединения с мощными противовоспалительными свойствами.

Разведите эфирное масло лаванды или примулы в кокосовом масле, чтобы сделать успокаивающее растирание для вашей экземы.

*по материалам сайта cures. news

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