Валентина Талызина призналась, что страдает неизлечимой болезнью

Оказавшаяся в инвалидном кресле Валентина Талызина раскрыла правду о своём диагнозе.

87-летняя народная артистка РСФСР страдает из-за болей в суставах. Передвигаться актриса может только в инвалидном кресле. При этом актриса не бросает сцену. Она верна театру Моссовета, в котором служит более шестидесяти лет.

Перед зрителями Валентина Талызина эффектно предстаёт на сцене в санях на колёсах. Средство передвижения сконструировали специально для неё.

Талызина опровергла слухи о том, что она перенесла инсульт. Актриса объяснила, что проблемы с передвижением у неё возникли по другим причинам. Заболевание актрисы называется полинейропатия (множественное поражение периферических нервов, проявляющееся периферическими вялыми параличами, нарушениями чувствительности, трофическими и вегетососудистыми расстройствами преимущественно в дистальных отделах конечностей).

Артистка рассказала, что спровоцировал болезнь стресс, когда ей неправильно оформили авиационные билеты, и она опоздала на свой рейс из Китая.

"В итоге дорога в Москву получилась долгой и тяжёлой, я летела с пересадкой. Только в воздухе я провела около десяти часов. Домой вернулась на своих ногах, хотя и прихрамывала", — передаёт слова артистки издание "7 Дней".

Знакомый врач позже заметил, что у Талызиной возникли проблемы с речью. Заподозрили сосудистое заболевание и начали лечение.

"Меня стали лечить как при проблемах с сосудами. А полинейропатия — это нервы… Уже в больнице у меня стали отказывать ноги. А выписали меня в таком состоянии, при котором я не могла передвигаться без ходунков", — объяснила звезда фильмов "Афоня" и "Зигзаг Удачи".

Возвратить здоровье актрисе пытаются врачи и массажисты. Валентина Илларионовна проходит длительный период реабилитации.

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