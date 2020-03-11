Актриса Валентина Талызина попала в больницу

Народную актрису РСФСР Валентину Талызину госпитализировали.

По информации канала РЕН ТВ, ей будут делать восстановительные процедуры после перенесенного в 2019 году инсульта.

Напомним, в октябре минувшего года у актрисы произошел микроинсульт. Ее положили в клинику, а после перевели в реабилитационный центр, из которого позже отпустили домой.

Отмечается, что до настоящего времени Талызина до конца не восстановилась, поэтому врачи решили снова поместить ее в больницу для прохождения очередного курса реабилитации.

Дочь Талызиной Ксения Хаирова рассказала одному из телеканалов, что у ее матери"все хорошо" и она проходит плановую профилактику.