Галкин показал, как его измученные дети возвращаются из школы

Максим Галкин наглядно показал, как непросто его наследникам грызть гранит науки. Из школы Лиза и Гарри возвращаются с тяжёлым багажом в руках, таща неподъёмные ранцы.

Гарри и Лиза Галкины возвращаются из школы

Супруг Аллы Пугачёвой опубликовал в своём Instagram-аккаунте кадры, на которых его восьмилетний сын Гарри с трудом тащит несколько объёмных портфелей из школы.

"Вот так ходят дети в современной школе, с таким количеством сумок. Гарри, что там?" — обратился к наследнику шоумен. "Всё там!" — объяснил мальчик, сгибаясь под ношей.

Гарри, как настоящий мужчина, взял на себя тяжёлые сумки. Лиза в этот момент шла изящной походкой, щеголяя модной дизайнерской дублёнкой.

"Лиза, красотка моя", — похвалил дочь супруг Примадонны. — Иди, иди, — строгим голосом обратился к сыну юморист.

Мальчик почему-то тащил поклажу "задним ходом".

В звёздной семье стараются воспитывать детей в лучших традициях. Наследников c самого нежного возраста приучают к труду. Лиза и Гарри нередко помогают родителям по дому. Мальчик под руководством знаменитого отца меняет лампочки в доме и выполняет другие мужские дела.

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