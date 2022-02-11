Галкин показал наследников в модных нарядах

Наследники Максима Галкина и Аллы Пугачёвой попробовали себя в качестве фотомоделей. Шоумен показал снимки Лизы и Гарри с профессиональной фотосъёмки.

Максим Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте серию снимков с двойняшками — Лизой и Гарри.

Наследники звёздного семейства попозировали в модных нарядах. Очаровательные детишки очень хорошо справились с ролью моделей, меняя наряды.

Публика привыкла видеть Лизу и Гарри в интерьерах замках, однако теперь брат и сестра предстали в однотонной фотостудии.

Лиза облачилась в плиссированную юбочку и голубую кофточку. Голову девочки венчала чёрная беретка со значками. Завершали образ гольфы и ботиночки на шнуровке. Гарри примерил лаконичный образ, состоящий из тёмных брюк и белой рубашки.

Детишки переоделись для новой серии снимков. Лиза попозировала в голубых джинсах и блестящей розовой курточке. Гарри предстал в элегантном бежевом костюме в полоску.

"Растут детишки. Как время летит!" — подписал фото супруг Примадонны.

Подписчиков шоумена кадры не оставили равнодушными, в том числе и знаменитостей.

"Живые! Яркие! Счастливые! Искрящиеся! Позитивные! Прекрасные дети!!! Как папа с мамой!", — написала под фото Анита Цой. "Наши любимые!", — отметился под фото Игорь Николаев. "Чудесно взрослеют, осмысленно", — подметила Алика Смехова.

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