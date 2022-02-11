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Автор Елена Былкина

Детектив раскопал интересные факты о бывшем бойфренде Волочковой

Шоу-бизнес

Бывшего жениха Анастасии Волочковой банщика Сергея Кузнецова записали в бандиты. Юрист Александр Бенхин с детективом Максимом Заболотным докопались до истины в этой тёмной истории.

Детектив раскопал интересные факты о бывшем бойфренде Волочковой

Напрасно Сергей Кузнецов оправдывался в ток-шоу, уверяя, что не замешан ни в каких криминальных историях. Он признал лишь то, что его записали в террористы на Украине, но этим фактом банщик скорее гордится, так как выражал в Незалежной свою гражданскую позицию.

Публика была же склонна видеть в Кузнецове афериста, подбивающего клинья к известной и богатой балерине. В телепередаче говорилось, что он был осужден по статье 158 "Кража, грабеж группой лиц".

Юрист Бенхин уверяет, что Кузнецов чист как стёклышко и на него возвели напрасный поклёп.

"Оказалось, что он — никакой не уголовник, а обычный мужик, — цитирует слова звёздного адвоката издание "Собеседник". — Мы пробили его по всем базам. Криминального следа не обнаружили.

Выяснилось, что Кузнецова спутали с полным тёзкой.

"Парадоксально, но факт. Мы с Заболотным выяснили, что любовник Волочковой — никакой не уголовник. Оказывается, у него есть полный тезка: с такой же датой рождения и таким же отчеством. У них действительно совпадает всё! Разница лишь в одном: тезка-"бандит", который действительно в 2001 году был осужден за грабеж, родился в городе Мичуринске Тамбовской области. А любовник Волочковой — на Украине", — объяснил Бенхин.

На Украине Кузнецова, по словам юриста, действительно разыскивают, так как его внесли в чёрный список сайта "Миротворец". В этом списке компанию банщику составляют Ирина Аллегрова, Наташа Королёва, Глюкоза и другие знаменитости, которых власти Украины записали во враги государства.

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Автор: Елена Былкина
Темы наташа королёва александр бенхин тамбовская область анастасия волочкова
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