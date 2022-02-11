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Автор Елена Былкина

Андрей Малахов впервые показал, каков он в гневе

Шоу-бизнес

Андрей Малахов всегда отличался спокойствием и сдержанностью, однако в последнее время телеведущего словно подменили. Гость шоу "Прямой эфир" рассказал о странном поведении шоумена.

Андрей Малахов впервые показал, каков он в гневе

Звёздный адвокат Андрей Алёшкин в очередной раз стал экспертом программы Андрея Малахова. Юрист не заметил во внешности 50-летнего телеведущего каких-либо разительных перемен.

Несмотря на слухи о неизлечимом вирусном заболевании звезды ТВ, Малахов, по словам Алёшкина, выглядит неплохо. Адвокат уверен, что шоумен не носит парика. Публика ранее решила, что знаменитость лишился шевелюры. 

"Если допустить, что у него всё-таки есть проблемы со здоровьем, на внешности это никак не сказывается", — цитирует слова Алёшкина "Комсомольская правда".

Юрист, однако, обратил внимание на то, что Малахов стал каким-то нервным. На недавних съёмках шоу его вывели из себя недисциплинированные зрители в зале.

"Андрей был эмоционален, делал замечания зрителям в зале. Мне это показалось нестандартным, ведь я не первый участвую в программе — ведущий никогда не повышал голос. Возможно, дело в самой зрительнице. Малахов несколько раз сделал замечание даме из массовки, которая чем-то ему мешала, и даже хотел вывести ее из студии", — рассказал адвокат.

Андрей Малахов тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних. Он никак не высказывается о своей предполагаемой болезни. Шоумен только уверил публику, что не нуждается в парике, а на его голове — собственные волосы.

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Автор: Елена Былкина
Темы андрей алешкин андрей малахов
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