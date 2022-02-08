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Автор Елена Былкина

Вера Брежнева показала красавицу дочку: "Так выглядеть в 12!"

Шоу-бизнес

Юная наследница Веры Брежневой примерила смелый вечерний наряд. 12-летняя девочка готовится к своему триумфальному выходу в свет.

Дочь Веры Брежневой Сара
Дочь Веры Брежневой Сара

У веры Брежневой — две дочки. Наследницы певицы унаследовали от знаменитой мамы привлекательную внешность.

Старшей дочери артистки Софье 21 год. Девушка уже заявила о себе на подиумах Недели моды. Модель часто можно видеть на обложек глянцевых журналов.

Младшая Сара стремительно расцветает. Брежнева показала дочку, опубликовал кадры с Сарой в Instagram. На видео юная красотка позирует в голубом вечернем платье с глубоким декольте.

Подписчики Брежневой разделилась на два лагеря. Одни принялись хвалить наследницу певицы с блестящими внешними данными. Другие не одобрили откровенный наряд подростка, заявив, что девочке ещё рано наряжаться во взрослые вечерние платья.

"Ого! Так выглядеть в 12! Я в ее возрасте в Барби играла и крапиву палкой лупила";

"Зачем дети выглядят старше своих лет?";

"Ничего себе, какая у вас уже взрослая девушка", — писали фолловеры под постом певицы.

Первая дочь Брежневой родилась от политика Виталия Войченко. с которым артистка жила в гражданском браке. Отец Сары — второй муж певицы, предприниматель Михаил Киперман. Пара расторгла отношения в 2012 году. Вера Брежнева шесть лет состоит в браке с продюсером Константином Меладзе. Общих детей в звёздном союзе нет.

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Королева как сейчас выглядит старшая дочь Веры Брежневой
Автор: Елена Былкина
Темы вера брежнева константин меладзе
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