Брежнева в день рождения устроила пикантную фотосессию в розовых перьях

Вера Брежнева, которой 3 февраля исполнилось сорок лет, в новой фотосессии стала похожа на Памелу Андерсон. Не весть откуда у певицы появилась огромная грудь.

Вера Брежнева

Вера Брежнева примерила на себя образ ретро-дивы. Артистка облачилась в ярко-жёлтый наряд, обернулась в боа из розовых перьев и прилегла на царский диванчик, обитый красным шёлком. Причёска на голове певицы напоминает моду конца 80-х годов.

"Вообще всё нравится!" — подписала юбилейную фотосессию супруга Константина Меладзе.

Особенно поклонников Брежневой поразил пышный бюст певицы. Его скромная артистка ранее старательно прятала в закрытых купальниках. Теперь роскошество предстало перед интернет-аудиторией во всей красе.

Подписчики осыпали Веру комплиментами.

"Чем старше, тем больше голого тела"; "Прекрасна, молода, привлекательна"; "Вот зачееем? У меня сейчас дочь требует такой наряд русалки. Чтобы на пляже в Доминикане лежать. Идеально на ближайшие 2 мес", — писали в Сети.

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