Вера Брежнева снялась топлес на тропическом острове

Вера Брежнева поделилась с публикой огненным контентом с райского уголка планеты. Певица припасла самые жаркие кадры напоследок.

Вера Брежнева

На Мальдивах Вера Брежнева старалась поделиться с аудиторией красотами тропического острова. Артистку отчитали за то, что она не балует публику собственными снимками.

Исполнительница хита "Я знаю пароль" исправилась и выдала очень интересные снимки, которые принесли ей солидный приток подписчиков.

"Пока я отдыхала, у меня увеличилось количество подписчиков на 70 тыс. чел", — написала Вера в своём Instagram-аккаунте.

Всё самое интересное певица публиковала в разделе сторис. Брежнева призналась, что проводила много времени за чтением книг. Из десяти взятых с собой на Мальдивы книг артистка, по её собственному признанию, успела прочитать семь.

Вера Брежнева

Наслаждалась литературой Вера в очень пикантном виде. Жена Константина Меладзе лежала на пляже топлес в стрингах и зачитывалась привезёнными с собой книгами. Брежнева на фото лежит на берегу океана спиной к камере и увлечённо читает.

На другом фото Брежнева снялась в отеле в леопардовых трусах. Грудь артистка прикрывает руками.

"Пусть весь год будет таким же роскошным, как этот отпуск", — написала звезда в своём микроблоге.

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