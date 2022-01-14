Вера Брежнева покрасовалась в купальнике на Мальдивах

Вера Брежнева отправилась отдыхать в райский уголок планеты с сестрой Викторией Галушкой. Певица сначала снимала сказочные пейзажи, а потом показала себя во всей красе.

Вера Брежнева

Новогодние праздники экс-солистка группы "ВИА Гра" проводит на Мальдивских островах.

39-летняя звезда была очарована экзотическими видами курорта и щедро потчевала публику снимками окружающих красот. Поклонники артистки просили её показывать себя на фоне моря и пляжей. Певица исправилась и стала публиковать снимки в купальниках.

Брежнева поселилась в одном из самых дорогих отелей Мальдив — "The Ritz-Carlton Maldives". Номер в роскошной гостинице может стоить до полмиллиона рублей за ночь. Певица выбрала виллу, утопающую в тропическом саду. Из окна виллы видны домики на воде, стоящих прямо в океане на сваях.

Вера катается с сестрой на велосипедах, обозревая нереальные по красоте пейзажи острова. Она делает "классические" снимки с загорелыми ногами на фоне океана. Не забывает она также демонстрировать стройную фигуру в купальнике.

Вера сделала селфи у зеркала. На фото знаменитость запечатлена в чёрном сплошном купальнике. Замечено, что Брежнева особенно любит чёрные купальники.

После напряжённой работы певица предпочитает большую часть времени нежится на солнце, любуясь океаном. Иногда она участвует и в особенных мероприятиях для туристов.

"Мы плавали с маской и ластами над рифами, было ощущение, что мы в аквариуме. Потому что такое количество разнообразной рыбы я ещё не видела в природе", — поделилась впечатлениями Вера.

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