Адвокат объяснил, как поделят квартиру Куравлёва стоимостью в 100 миллионов

Дочь знаменитого актера Леонида Куравлёва не пришла проститься с отцом. После этого пошли разговоры, что у Екатерины якобы были непростые отношения с ним. И, вероятно, теперь может начаться борьба за наследство между ней и её братом Василием — квартиру артиста в центре Москвы, которая оценивается в круглую сумму. Как могут развиваться события дальше, объяснил адвокат Михаил Салкин в эфире ток-шоу "Звёзды сошлись" на НТВ.

Юрист заметил, что всё зависит от того, было ли завещание, так как в собственности на момент смерти Куравлёва оставалась квартира на улице Серафимовича, которая только по кадастровой стоимости оценивается в 51 миллион рублей, а если смотреть по сайтам покупки недвижимости — примерно в 100 миллионов рублей.

По словам адвоката, если эта квартира будет завещана кому-то одному, наверное, у родственников могут возникнуть вопросы. Это очень часто бывает после ухода наследодателя. Все эти дети перегрызутся между собой по-страшному, это бывает, добавил он.

"Вторая ситуация, если никакого завещания не было, и тогда они наследуют в равных долях. Опять же, что делать с этой квартирой? Это что - совместная продажа, это кто-то остается жить? Тоже всегда возникает вопрос, кто в ней живёт, кто за неё платит, потому что содержание тоже стоит денег. Поэтому это всё на самом деле в руках самих детей", — объяснил Салкин.

Он также добавил, что, возможно, у Куравлёва были ещё какие-то накопления, но узнать об этом можно будет только через полгода, когда дети получат у нотариуса свидетельство о праве на наследство.

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