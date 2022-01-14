Тяжелобольной Леонид Куравлёв не желает видеть дочь

В Коммунарку Леонид Куравлёв попал из дома престарелых. Работники пансионата обратили внимание на запущенное состояние 85-летнего артиста.

Звезда фильма "Афоня" 5 января попал в больницу с вирусной пневмонией. Тогда и раскрылись печальные подробности жизни звезды советского кинематографа.

Поклонников народного артиста РСФСР удивило то, что Леонид Вячеславович оказался в пансионате для престарелых, ведь у него есть сын и дочь. Именно сын определил артиста в казённое учреждение.

Сотрудница пансионата рассказала о том, что Куравлёв очень плохо выглядел, когда его привезли к ним. У работниц учреждения сложилось впечатление, что за Леонидом Вячеславовичем никто не ухаживал.

"У него была борода заросшая, он был неумытый, неухоженный. Вплоть до того, что мы вызывали лора, чтобы почистить уши", — рассказала сотрудница дома престарелых Надежда Орлова в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

Ранее актёр проживал в одной квартире с дочерью в легендарном Доме на набережной. У зрителей шоу сложилось впечатление, что отношения с родными у актёра испортились окончательно.

Орлова отметила, что Куравлёв не желал разговаривать с дочерью, когда она приходила его навещать. Он всегда делал вид, что спит, отказываясь от общения с наследницей.

Ранее стало известно, что у Куравлёва врачи выявили цереброваскулярную болезнь, связанную с нарушением кровообращения мозга. Недуг приводит к распаду психики, нарушению памяти и речи.

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