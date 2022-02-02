Богомолов увидел в Шнурове Шарикова из "Собачьего сердца"

Константин Богомолов заступился за Ксению Собчак в конфликте со Шнуровым. Режиссёр увидел в лидере группы "Ленинград" черты Шарикова, который запел после пересадки гипофиза.

Театральный деятель провёл оскорбительную аналогию между Сергеем Шнуровым и Полиграфом Полиграфивичем Шариковым.

Богомолов отметил, что в лице Шнурова можно проследить трансформации Шарикова.

"Когда-то созданный из неизвестного животного, путём пересадки гипофиза, он превратился усилием неведомого питерского мага в человека, а став человеком испытал позыв к творчеству как высшему проявлению человеческой природы. Лай обратился в пение, что многое объясняет в мелодике и ритмике Группировки", — написал супруг Ксении Собчак в своём Instagram-аккаунте.

При этом Константин Юрьевич признаёт, что законы биологии не отменимы, поэтому пение превращается в лай, а лицо обретает признаки дегенерации.

Богомолов считает, что причины деградации Шнурова кроятся не только в отказе от алкоголя (это доказывала в своём посте Собчак).

"Тут Человек возвращается в обезьяну не метафорически а буквально", — отмечет театральный деятель.

Богомолов считает, что феномен Шнурова нужно изучать с точки зрения науки.

В качестве иллюстрации своих слов Богомолов опубликовал фрагмент фильма "Собачье сердце" по одноимённому роману Михаила Булгакова. Режиссёр иронически называет видео "хроникой одного из многих корпоративов прошлых лет".

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