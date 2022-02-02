Виторган ответил Шнурову: "Мальчик Платон из Москвы тебя спрашивает"

Максима Виторгана возмутило то, что Сергей Шнуров в своём клипе о Ксении Собчак перешёл все границы и ударил по самому дорогому — его ребёнку.

Экс-супруг Ксении Собчак признался, что его день начался со чтения "советских газет". Актёр высказался по поводу сомнения Шнурова в отцовстве наследника Собчак Платона.

"Серёжа Шнуров, **** ты реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына — мой он или не мой. Ну ты серьёзно, чувак?" — сказал в видеообращении актёр в Instagram.

Виторган признал право Шнурова пререкаться с его бывшей женой, однако втягивать ребёнка в свои скандальные истории актёр посчитал низким.

Артист попытался достучаться до совести лидера группы "Ленинград", припомнив ему времена, когда тот был хулиганом целого поколения "впереди отряда на боевом коне".

"Мы с тобой знакомы двадцать лет или около того. Да, я видел тебя в разных состояниях и ситуациях. Я ещё помню, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождении Собчак, потому что там было много потенциальных покупателей твоего марафона под названием "Ленинград — лучший корпоратив", — сказал Виторган.

Далее актёр позволил себе нецензурно выругаться.

"Во что ты выродился вообще. Давай постарайся как-то стареть если не красиво, то хоть чуть чуть с достоинством. Мальчик Платон из Москвы тебя спрашивает: Дядя Шнурик, ты дурак?" — обратился к музыканту Виторган.

Ранее Шнуров в своём клипе заявил, что наследник Собчак Платон похож не на Максима Виторгана, а на бывшего возлюбленного представительницы селебрити Сергея Капкова.

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