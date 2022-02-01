Внешний вид Леры Кудрявцевой напугал Лазарева: "Лерка, фильтр слетел?"

Телеведущая Лера Кудрявцева донесла до аудитории мудрость, показав наглядно на собственном примере, как выглядят реальные женщины вне Instagram.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева, возраст которой перевалил за 50-летний рубеж, разоблачила дам, которые вводят мужчин в заблуждение, преподнося себя в Сети как леди совершенство. Облик красавиц в Instagram часто не совпадает с тем, как женщина выглядит в реальности.

"Вот мужики насмотрятся на красивых телок в Инстаграме, а потом приходят домой и бросают своих женщин. А потом начинают искать этих красивых телок, но не могут найти, в жизни-то их нет, они только в Instagram, прикинь?!" — объяснила звезда ТВ, с аппетитом уплетая пельмени.

Кудрявцева наглядно продемонстрировала, как выглядит этот контраст. Знаменитость показала себя в очень странном виде. На видео Лера выглядит пухлой, щёки у неё свисают, а брови густо намазаны чёрной краской.

На публикацию отреагировал экс-возлюбленный телеведущей Сергей Лазарев.

"Лерка, фильтр слетел?" — поупражнялся в остроумии бывший бойфренд Кудрявцевой.

Эмоционально прокомментировала видео Кудрявцевой Лариса Гузеева.

"Тьфу на тебя!" — написала телесваха. "Наконец-то без фильтра", — иронизировали фолловеры.

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