Молодой супруг Кудрявцевой обидел жену шуткой о её возрасте

Лера Кудрявцева покаталась с мужем Игорем Макаровым и дочкой Машей на коньках. Семейный отдых испортил муж звезды ТВ. Он напомнил Лере о её возрасте.

В мае прошлого года Лера Кудрявцева отпраздновала свой полувековой юбилей. Телеведущая выглядит значительно моложе своих лет. Знаменитость, которая сохранила стройную фигуру, стильно одевается и предпочитает молодёжные образы в одежде.

Муж Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров, которому 34 года, любит подкалывать супругу, напоминая ей о солидном возрасте.

Для своих шуток Макаров выбрал неудачный момент. Вместе супруги с дочкой катались на катке. Хоккеист, для которого коньки — неотъемлемая часть профессии, пытался поставить на коньки наследницу Машу. Девочка осталась в восторге от развлечений на катке. Лера Кудрявцева тоже неплохо держалась на коньках. У неё за плечами — участие в проекте "Звёздный лёд". Там она каталась в паре с Сергеем Лазаревым.

Знаменитость попыталась вспомнить, когда в последний раз выходила на лёд.

"Сколько лет я на коньках не стояла?" — задалась вопросом Лера. "Лет 40", — съязвил Макаров.

Кудрявцевой юмор мужа пришёлся не по душе, но она молча проглотила обиду. Телеведущая ранее объясняла, что спокойно отреагирует, если муж променяет её на молодую избранницу.

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