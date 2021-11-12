Лера Кудрявцева рассказала очередную трагикомичную историю из своей жизни. Телеведущая поведала, почему её отверг молодой любовник.
Кудрявцева заметила, что её подписчикам очень зашла история о путанице с чемоданами в аэропорту. Как оказалось, это не первый казус, который происходил со звездой в местах, связанных с авиаперелётами.
Знаменитость поведала, как лишилась зуба.
"Это было давно. Я была свободной, незамужней, уже изрядно дряхлой девушкой, но все еще бодрилась как могла", — пишет Лера в своём Instagram.
Молодой бойфренд, по словам Кудрявцевой, позвал её на море, и она отправилась обольщать юного красавца.
Злую шутку со звездой сыграла надувная подушка, которую он положила под голову в самолёте.
"Я беру надувную подушку и зубами хочу открыть клапан сдува …. и что-то вылетает у меня изо рта и летит далеко вперёд, треснув какому то пассажиру по голове. Это был мой родной, передний зуб!" — пишет телеведущая.
Отреагировала на происшествие Лера с юмором и, как она выразилась,
смех переходил у неё в рыдание. Из-за слезливой истерики косметика размазывается у неё по лицу.
"Море, Италия, молодой парень. Я, пожилая, без переднего зуба, размазанное лицо косметикой. Парень меня конечно же бросил))) Зато я подружилась с его мамой, которая была тоже без зубов на тот момент . Такие брат дела", — поведала историю из жизни звезда ТВ.
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