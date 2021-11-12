Кудрявцева рассказала, почему её бросил молодой бойфренд

Лера Кудрявцева рассказала очередную трагикомичную историю из своей жизни. Телеведущая поведала, почему её отверг молодой любовник.

Кудрявцева заметила, что её подписчикам очень зашла история о путанице с чемоданами в аэропорту. Как оказалось, это не первый казус, который происходил со звездой в местах, связанных с авиаперелётами.

Знаменитость поведала, как лишилась зуба.

"Это было давно. Я была свободной, незамужней, уже изрядно дряхлой девушкой, но все еще бодрилась как могла", — пишет Лера в своём Instagram.

Молодой бойфренд, по словам Кудрявцевой, позвал её на море, и она отправилась обольщать юного красавца.

Злую шутку со звездой сыграла надувная подушка, которую он положила под голову в самолёте.

"Я беру надувную подушку и зубами хочу открыть клапан сдува …. и что-то вылетает у меня изо рта и летит далеко вперёд, треснув какому то пассажиру по голове. Это был мой родной, передний зуб!" — пишет телеведущая.

Отреагировала на происшествие Лера с юмором и, как она выразилась,

смех переходил у неё в рыдание. Из-за слезливой истерики косметика размазывается у неё по лицу.

"Море, Италия, молодой парень. Я, пожилая, без переднего зуба, размазанное лицо косметикой. Парень меня конечно же бросил))) Зато я подружилась с его мамой, которая была тоже без зубов на тот момент . Такие брат дела", — поведала историю из жизни звезда ТВ.

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