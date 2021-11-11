Кудрявцеву ищет Аэрофлот, так как она "скоммуниздила" чужие чемоданы

С Лерой Кудрявцевой после возвращения из США произошла трагикомическая ситуация. Телеведущая создала проблемы себе и двум другим ни в чём не повинным пассажирам Аэрофлота.

Лера Кудрявцева поведала о том, в какую историю она вляпалась из-за своей беспечности.

Звезда ТВ признаёт, что повела себя как настоящая блондинка.

"Бытует расхожее мнение, что блондинки тупенькие. Я сегодня поборолась за это гордое звание", — пишет Кудрявцева с своём Instagram.

Телеведущая оправдывается тем, что провела 11 часов без сна. Она объяснила, что когда муж вёз её домой из аэропорта, ей позвонили.

"Звонок из Аэрофлота, мол вы такая то ? Говорю — я !

— вы уехали с багажом ?

— да, еду домой !

— а вы взяли чужой чемодан, возвращайтесь!!!

— позвольте говорю я, выскакиваю из машины, проверяю чемодан, а он чужой!!! Нашёлся пассажир у которого я скоммуниздила чемодан (Дмитрий, прости)", — пишет Лера.

На этом злоключения знаменитости не закончились.

"Дальше муж выходит и проверяет второй чемодан и … он оказывается тоже чужой, уже другого пассажира. (Иван, прости)", — продолжает рассказ Кудрявцева.

Телеведущая замечает, что думала, что такое может быть только в кино.

"Это моя тупая башка схватила чемоданы, не проверив бирки!

Я опаздываю на съёмки, не спала, чемоданы чужие, муж орёт, как так можно быть такой. Здравствуй, любимая Москва. Спокойная, добрая и любимая. Да я все знаю о себе, не напоминайте", — корит себя Лера.

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