Бузова пофлиртовала с мужчиной в Атлантическим океане

Публика заподозрила, что отношения Ольги Бузовой с Антоном Богославским вышли за пределы деловых.

Ольга Бузова очень игриво пообщалась со своим PR-специалистом Антоном Богославским, в компании которого отправилась плескаться в Атлантическом океане. Отдыхает знаменитость в городе Кейптаун в ЮАР.

Звезда "Дома-2" облачилась в купальник, который по своей структуре напоминает вязанную вещь. Намокший купальник тут же стал чрезмерно обегающим, подчёркивая грудь знаменитости. В таком пикантном виде Ольга подурачилась в воде со своим соратником, который часто сопровождает Бузову в её поездках.

"Случайно встретились в Атлантическом океане", — пошутила предствительница селебрити.

Общение парочки так откровенно напоминало флирт, что публика стала подозревать, что отношения Бузовой с Богославским перетекли в романтические. В конце видео Ольга даже оседлала своего помощника.

"Быть, а не казаться, вот она я! Настоящая и не каждый знает меня такой… ты @anton_bo знаешь. Куда летим в следующий раз?" — подписала звезда видео, поставив в конце текста смайлик в виде красного сердечка.

Подписчики активно комментировали видео звезды.

"По-моему Бо, он уже не просто Бо"; "Уже давно понятно, что у тебя с ним "рабочие" отношения!"; "Рады за вас, кайфуйте", — писали фолловеры под постом Бузовой.

PR-специалист Антон Богославкий женат. В его Instagram-аккаунте много семейных снимков с супругой. Сама же Ольга не раз критиковала женщин за то, что уводят мужей из семей.

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