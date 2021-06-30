Шатающаяся Бузова в мини-юбке едва не свалилась на газон

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова еле устояла на ногах, отчаянно цепляясь за своего PR-агента.

Ольга Бузова

Ноги звезды ТВ и интернета беспощадно заплетались. Всё выглядело очень странно, однако поющая ведущая всего лишь решила сыграть со своим соратником в забавную детскую игру.

Держась под руку с Антоном Богославскиим, Ольга попыталась пройтись по узкой бетонной дорожке, представляя, что за пределами тропинки — бездна и лава.

В данной игре победила Ольга, так как её спутник оступился и шагнул на газон, в то время как знаменитость сумела удержаться в пределах тропинки.

Ольга Бузова

"Шёл всего лишь 4-й день. Пока держимся, и мы на позитиве. Улыбаемся и пашем", — подписала видео Ольга.

Хейтеры поспешили обвинить Ольгу в том, что они со своим приятелем якобы хватили лишнего.

"Перепили что ли?"; "Вы точно чай на травах пили?" — недоумевали фолловеры.

Звезда была в мини-юбке, поэтому не сумела скрыть нижнее бельё, спасаясь от падения.

"Труханами обязательно светить или уже привычка", — укорили Ольгу сетевые моралисты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.