Иосиф Пригожин не получил от своей дочери приглашение на её свадьбу

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная собирается выйти замуж в марте 2022 года.

Бизнесмен заявил, что намерение дочери сыграть свадьбу его радует, как и тот факт, что её жених готов взять на себя ответственность за свою невесту. Пригожин отметил, что пока ещё не время посвящать общественность в детали предстоящего торжества. При этом продюсер сообщил, что будет рад выступить в роли спонсора этого прекрасного мероприятия.

"На данный момент приглашение на свадьбу получила только Валерия. Она буквально пару минут назад зачитывала приглашение мне. Даже не знаю пока, где будет свадьба, но готов ее оплатить", — поделился Пригожин.

Жених Данаи Пригожиной, Евгений, никак не связан с шоу-бизнесом. Предложение выйти за него замуж девушка получила во время новогоднего торжества. Свадьбу молодые люди решили сыграть 3 марта. Дочь Пригожина рассказала, что не хочет помпезного торжества. По её словам, она хотела просто расписаться со своим женихом, даже без белого платья, потому что считает дорогую свадьбу напрасной тратой денег.

"Будущий супруг долго меня добивался, усердно. Праздновать свадьбу мы будем в узком кругу — позовем около пятидесяти человек. Женя настаивал на большом красивом торжестве, а я изначально хотела просто расписаться. Даже не хочу надевать белое платье, если честно. Хочется сделать все красиво, но без стандартной пышности. Показуха мне не нужна, деньги можно потратить на более важные вещи", — отметила наследница Пригожина в беседе с "Собеседником".

Даная — дочь Пригожина от первого брака. Продюсер долго не мог найти общий язык с девушкой, но позже они перестали ссориться и пришли к взаимопониманию.

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