Ахеджакова высказалась по поводу ремейка фильма "Ирония судьбы": Какой… ужас!

Лия Ахеджакова признала право иностранцев снимать ремейки на российские картины, так как и в России иногда тоже снимают отечественные версии знаменитых фильмов США.

Фикиле Мктвала

Выяснилось, что роль подруги главной героини фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром" сыграет темнокожая актриса Фикиле Мктвала. В русской версии эту роль исполняла Лия Ахеджакова.

Народная артистка РФ объяснила, что не утруждает себя мыслями о зарубежных кинопродуктах.

"Какой… ужас! Вы знаете, мне это совершенно… Меня про эту "Иронию судьбы" уже замучили. Ну, и ради бога. Мы тоже снимаем их версии. Я бы круче сказала: наплевать на неё. Не до этого! Не до этого!" — цитирует слова актрисы "Комсомольская правда".

Режиссёр Марюс Вайсберг, которому пришла в голову идея переснять "Иронию судьбы" на западный манер, рассказал, что нашёл актрису на роль подруги Нади на Бродвее. Мктвала, которая родилась в Южной Африке, покорила кинодеятеля своим обаянием и жизнерадостным нравом.

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