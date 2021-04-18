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Ахеджакова выругалась, узнав, что в США снимут "Иронию судьбы"

Шоу-бизнес

Актрису новость по-настоящему возмутила.

Ахеджакова выругалась, узнав, что в США снимут "Иронию судьбы"

Американцы при поддержке российского режиссёра Марюса Вайсберга замахнулись на советскую классику.

В США загорелись идеей снять свою версию культовой советской картины "Ирония судьбы, или С легким паром".

Для западной аудитории комедию переделают до неузнаваемости.

Играть Женю Лукашина доверено актёру Томасу Манну, известному по картинам "Ужас Амитивилля: Пробеждение". Роль Нади, которую в ремейке назвали Марго, исполнит Эмма Робертс — племянница Джулии Робертс.

Лия Ахеджакова, услышав о таких перспективах, не поверила, хотя её героиню может сыграть чернокожая актриса.

Актриса очень резко отреагировала на известие о "покушении" на святыню отечественного кинематографа.

"Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим дерьмом занимаются. Это ерунда собачья, прекратите", — возмутилась 82-летняя актриса в беседе с корреспондентами "Комсомольской правды".

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В США снимут ремейк «Иронии судьбы» Рязанова с голливудскими актерами
Автор: Елена Былкина
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