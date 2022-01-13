Дмитрий Нагиев облачился в странный костюм. Поклонники шоумена решили, что он с боем отобрал одежду у бомжа.
Самый сексуальный мужчина России давно эпатирует публику своими пристрастием к образам "бомж-стайл".
Нагиев предпочитает одеваться в вещи, которые выглядят так, будто их кто-то до него донашивал до дыр. Телеведущий даже повадки перенимает у лиц без определённого места жительства. Ранее он удивил поклонников тем, что сел на кафельный пол на автостоянке, слившись с невзрачным городским пейзажем.
Теперь шоумен надел мятый пиджак и брюки неопределённого размера с висящей до колен ширинкой.
"Внимание! Распространить! Хватит вылизывать тарелки, начинайте меня хвалить. Хвалите не спеша, мне не к спеху. Я себя не на помойке нашёл, я себя там потерял", — написал под селфи звезда ТВ.
Подписчики Нагиева признали, что даже в таком странном наряде шоумен не утратил свой особый шарм.
"Только Нагиев умеет это барахло деликатно носить";
"Прикид просто жесть!!!";
"На нём всё топово выглядит";
"Блин, ну бомж бомжом, но *** завораживает", — писали поклонники телеведущего.
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