Нагиев предстал перед публикой в странном образе: "Ну бомж бомжом"

Дмитрий Нагиев облачился в странный костюм. Поклонники шоумена решили, что он с боем отобрал одежду у бомжа.

Дмитрий Нагиев

Самый сексуальный мужчина России давно эпатирует публику своими пристрастием к образам "бомж-стайл".

Нагиев предпочитает одеваться в вещи, которые выглядят так, будто их кто-то до него донашивал до дыр. Телеведущий даже повадки перенимает у лиц без определённого места жительства. Ранее он удивил поклонников тем, что сел на кафельный пол на автостоянке, слившись с невзрачным городским пейзажем.

Теперь шоумен надел мятый пиджак и брюки неопределённого размера с висящей до колен ширинкой.

"Внимание! Распространить! Хватит вылизывать тарелки, начинайте меня хвалить. Хвалите не спеша, мне не к спеху. Я себя не на помойке нашёл, я себя там потерял", — написал под селфи звезда ТВ.

Подписчики Нагиева признали, что даже в таком странном наряде шоумен не утратил свой особый шарм.

"Только Нагиев умеет это барахло деликатно носить"; "Прикид просто жесть!!!"; "На нём всё топово выглядит"; "Блин, ну бомж бомжом, но *** завораживает", — писали поклонники телеведущего.

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