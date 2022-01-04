Меладзе будет отдыхать в Дубае без супруги

Российский певец Валерий Меладзе отправился в Дубай без своей супруги, Альбины Джанабаевой, хотя поначалу планировал полететь туда вместе с ней.

Целью прилёта Меладзе в ОАЭ стало участие в программе гала-ужина в самом богатом отеле мира — Burj Al Arab, который должен пройти в закрытом формате.

Стоимость билетов на мероприятие Big Art Festival, на котором должен выступать Меладзе, стартует от 2000 евро. Каждый гость, купивший билет, сможет насладиться особенным праздничным меню от шеф-повара, которое предполагает дегустацию ризотто, приготовленного с чёрным трюфелем и королевского краба, которые будут подаваться с элитными напитками.

Изданию "СтарХит" стало известно, что организаторы подарили Меладзе за выступление на фестивале небольшой эксклюзивный отдых, который артист не сможет разделить со своей женой.

"Кстати, сначала музыкант должен был прилететь в Дубай вместе с женой, но в последний момент планы, похоже, поменялись, и Альбина осталась нянчиться с 9-месячной дочкой Агатой", — сообщает издание.

Дочь появилась у Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой меньше года назад, в апреле 2021. Она стала третьим ребёнком пары, у которой уже есть два старших сына. А для Меладзе это уже шестой ребёнок — у певца есть ещё три дочери, рождённые в первом браке.

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