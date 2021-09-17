Валерий Меладзе подарил Джанабаевой шикарный презент

Наследница Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой появилась на свет несколько месяцев назад. Счастливый отец отблагодарил супругу дорогим подарком.

Звёздная пара неизменно умиляет романтичных натур. Валерий Меладзе представляется поклонницам идеальным мужчиной, способным осчастливить свою любимую женщину.

Публика с интересом следит за жизнью известных супругов.

Несколько месяцев назад Джанабаева родила дочь, которую назвали красивым именем Агата.

В благодарность Меладзе подарил жене дорогой подарок.

"Самое дорогое, что дарила мне Альбина — это дети. Сейчас на рождение доченьки нашей Агаты я ей подарил весьма приличные сережки", — рассказал Валерий Меладзе в Youtube-эфире.

Артисты часто делятся с подписчиками шуточным контентом, в котором иронизируют над непростыми родительскими буднями.

Исполнитель также рассказывал о том, как сохранить гармонию брака.

"Секрет счастливого брака — в уважении. Любовь — это очень важно, но люди должны еще и уважать друг друга, потому что у каждого из нас есть свои "тараканы", ценности. Иногда они кажутся смешными даже для близкого человека. Но к этому надо относиться с уважением: и к ценностям, и к комплексам, и даже к недостаткам. Нельзя требовать друг от друга абсолютного совершенства", — объяснил певец.

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