Заворотнюк спровоцировала скандал на борту самолёта: "Вчера вышла из тюрьмы"

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна угодила в неприятную ситуацию. 25-летняя девушка "навела шухер" на борту самолёта Санкт-Петербург — Москва.

Началось всё с того, что Анна с друзьями в последний момент отказались от путешествия поездом и решили лететь домой из Санкт-Петербурга на самолёте. На рейс компания опоздала, но девушек всё же зарегистрировали. Проблемы возникли из-за солидного багажа Анны.

В огромном чемодане Заворотнюк-младшая транспортировала целый гардероб с брендовыми вещами, дорогую косметику известных марок, технику. Сотрудница сперва позволила девушке взять чемодан с собой, но в салоне неодобрительно отнеслись к гигантской поклаже пассажирки.

"И тут при входе в самолёт к нам выскакивает какая-то просто неадекватная женщина. У неё не было бейджика, но общалась она так, как будто вчера вышла из тюрьмы. Она сказала (если нормальным языком говорить), что с таким чемоданом нельзя в самолёт из-за безопасности", — рассказала Анна подписчикам в Instagram.

Анна попыталась мирно урегулировать проблему, однако её категорически отказались пускать на борт самолёта с крупногабаритным багажом.

"Это всё заняло минут сорок, из-за нас задержали самолёт, пока мы там всё это выясняли… Уже люди все злятся, мы злимся", — пожаловалась дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня".

В итоге Анне пообещали, что чемодан прилетит к ней следующим рейсом. Заворотнюк-младшая прибыла в аэропорт, где прождала свой багаж почти три часа.

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