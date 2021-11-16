Дочь Заворотнюк отложила свадьбу из-за ситуации с матерью

Наследница Анастасии Заворотнюк объяснила, что её жизнь поменялась раз и навсегда после болезни матери.

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" находится в очень подавленном состоянии из-за серьёзного недуга матери. Анна Заворотюк признавалась, что находит помощь у психологов. Побороть депрессию 25-летняя девушка пытается, общаясь со своими подписчиками в Instagram.

Анна охотно беседует с фолловерами, однако тема болезни мамы по-прежнему является для неё табуированной.

Заворотнюк-младшая объяснила, что из-за недуга матери она даже отменила свадьбу.

Подписчики поинтересовались у девушки, какое событие изменило её жизнь раз и навсегда.

"Болезнь мамы. Теперь жизнь как до и после, — ответила Анна в разделе сторис.

Дочь звезды живёт со своим возлюбленным, с которым познакомилась в США. Молодой человек сделал предложение Анне, которая с радостью приняла предложение руки и сердца. Счастье влюблённых омрачило известие об онкологическом заболевании Анастасии Заворотнюк.

Девушка приняла решение отложить свадьбу на неопределённый срок.

"В это время у меня не было никакого настроения устраивать торжество. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Поэтому сейчас это все в подвешенном состоянии. Я до сих пор не понимаю, хочется мне этого или не хочется. Я имею в виду именно свадьбу конкретно", — рассказала Анна.

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