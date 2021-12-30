Миронов ответил на слухи о потасовке с его участием в Театре Наций

В интернете множатся слухи, что руководитель Театра Наций Евгений Миронов в нетрезвом виде подрался с двумя неизвестными. Актёр прокомментировал данную информацию.

Народный артист России не подтвердил сведения о потасовке в театре, которым он руководит. Евгений Миронов уверил, что новость не соответствует действительности.

"Это фейк, это фейк", — цитирует слова Миронова Пятый канал.

Ранее распространились слухи, что актёр вступил в рукопашный бой с двумя противниками. Чудеса бесстрашия звезда фильма "Идиот" проявлял якобы под градусом. Авторы новости писали, что разнимать драку пришлось стражам правопорядка, которые прибыли на вызов в храм Мельпомены.

Поклонники Миронова не поверили в данное сообщение. Дебоширство никак не вяжется с образом интеллигентного и благовоспитанного деятеля культуры.

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