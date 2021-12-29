Дима Билан рассказал о тяжбах за именной бренд и причём тут авторитет Япончик

Криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик) призывал российского певца Диму Билана принять "правильное решение" по вопросу "раздела" именного бренда при разводе Яной Рудковской и Виктором Батуриным. По словам Билана, "ему было страшно".

Звезда российской эстрады рассказал, что встреча с авторитетом произошла во время бракоразводного процесса между Рудковской и Батуриным.

"Я встречался с Япончиком. Я говорю: "Я не пойду, мне страшно, я в Кабардино-Балкарию уезжаю". Но всё-таки пошёл на встречу. Япончик сказал: "Дима, надо поступать благородно. Ну подпиши, останься с ним [с Батуриным]", — рассказал Билан в эфире youtube-канала "Осторожно: Собчак".

Певец отметил, что "агрессии" криминальный авторитет не проявлял, но очень "качественно" давил на психику.

Билан сотрудничал несколько лет с Яной Рудковской без контракта. Через какое-то время они официально оформили договорённости.

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