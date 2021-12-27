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Билан рассказал о своих политических взглядах: "Давайте не будем расшатывать"

Шоу-бизнес

Дима Билан убеждён, что многие "иноагенты" получили свой статус по заслугам.

Билан рассказал о своих политических взглядах: "Давайте не будем расшатывать"

Певец Дима Билан дал интервью Ксении Собчак, которая почти всех своих гостей пытает вопросами про политику.

Победитель "Евровидения" посетовал на то, что в стране наблюдается разобщённость. Сам он мечтает о том времени, когда народ объединиться под лозунгом "За Родину!".

Артист рассказал, что специально арендовал частный рейс с гастролей до родной Кабардино-Балкарии, где он прописан, чтобы проголосовать на президентских выборах 2018 года за Путина.

Певец заподозрил, что кто-то специально запустил "программу по разложению человеческих принципов".

"Давайте не будем расшатывать вот это вот всё", — призвал артист.

На вопрос Собчак, что именно не надо расшатывать, Билан посоветовал послушать Маргариту Симоньян.

"Она очень грамотная. С отцом я тоже сошёлся на этом, что она очень классная, очень грамотная, хотя спорили обо всем долго. Если прислушаться к ней непредвзято", — отметил исполнитель хита "Невозможное возможно".

Певец считает, что разобщают народ те, кого признали иноагентами.

Собчак оценила заявления Билана.

"Дима то бежит от реальности, то купается в лучах славы и в этом ощущается глубокая драма. Даже когда он говорит, что правильно "Медузу"* признали иноагентом, а Симоньян — журналист, заслуживающий доверия, понимаю — он в это искренне верит. В нем человечность и детская простота", — написала журналистка в своём ТГ-канале.

* Признан Минюстом СМИ-иностранным агентом.

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Автор: Елена Былкина
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