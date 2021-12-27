Билан рассказал о своих политических взглядах: "Давайте не будем расшатывать"

Дима Билан убеждён, что многие "иноагенты" получили свой статус по заслугам.

Певец Дима Билан дал интервью Ксении Собчак, которая почти всех своих гостей пытает вопросами про политику.

Победитель "Евровидения" посетовал на то, что в стране наблюдается разобщённость. Сам он мечтает о том времени, когда народ объединиться под лозунгом "За Родину!".

Артист рассказал, что специально арендовал частный рейс с гастролей до родной Кабардино-Балкарии, где он прописан, чтобы проголосовать на президентских выборах 2018 года за Путина.

Певец заподозрил, что кто-то специально запустил "программу по разложению человеческих принципов".

"Давайте не будем расшатывать вот это вот всё", — призвал артист.

На вопрос Собчак, что именно не надо расшатывать, Билан посоветовал послушать Маргариту Симоньян.

"Она очень грамотная. С отцом я тоже сошёлся на этом, что она очень классная, очень грамотная, хотя спорили обо всем долго. Если прислушаться к ней непредвзято", — отметил исполнитель хита "Невозможное возможно".

Певец считает, что разобщают народ те, кого признали иноагентами.

Собчак оценила заявления Билана.

"Дима то бежит от реальности, то купается в лучах славы и в этом ощущается глубокая драма. Даже когда он говорит, что правильно "Медузу"* признали иноагентом, а Симоньян — журналист, заслуживающий доверия, понимаю — он в это искренне верит. В нем человечность и детская простота", — написала журналистка в своём ТГ-канале.

* Признан Минюстом СМИ-иностранным агентом.

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