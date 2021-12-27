Максим Галкин почувствовал себя тренером, выполняя с детьми в бассейне акробатические номера. Алле Пугачёвой всё увиденное показалось цирком.
Максим Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео. Вся звёздная семья в выходной день отправилась резвиться в бассейн. Водный объект расположен в семейном замке. По стилистике дизайн помещения бассейна напоминает традиционный китайский интерьер.
"Переходим к водным процедурам. Спортсмены и тренерский состав тот же!" — подписал кадры шоумен.
Пришла с мужем и детьми в бассейн и Примадонна. Народная артистка СССР не стала нырять с детьми, а взяла на себя роль комментатора.
Когда Галкин подбрасывал Гарри и Лизу для прыжков в воду, Алла Борисовна решила придать действу особую торжественность.
"Советский цирк, представляет номера мирового уровня", — своим уникальным голосом сказала певица, наблюдая за выкрутасами мужа и наследников.
Подписчиков Галкина, как всегда, умилил досуг звёздного семейства.
"Такое классное воспитание детям даете, абсолютно не разбалованы, талантливы, умны. Просто браво";
"Как же за ними приятно наблюдать, они такие разносторонне талантливые, и при этом простые детишки с обычными мечтами", — писали фолловеры под постом шоумена.
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