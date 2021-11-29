EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Саакашвили выступал с речью в суде почти полтора часа
Погранслужба: 20 тысяч белорусских оппозиционеров нашли убежище в Польше
Крамер удивился отказу сборной Норвегии участвовать в гонке из-за мороза
Набиуллина: инфляция сильно беспокоит ЦБ РФ
Симоньян показала, как "спалилась" английская разведка из-за RT
Песков опроверг сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна в РФ
Новый закон: россияне не получат "советские" сбережения до 2025 года
МИД Германии выступил против санкций в отношении "Северного потока-2"
МИД РФ: консультации по визам США проходят сложно

Галкин показал, какой вкуснятиной кормит детей

Шоу-бизнес

Максим Галкин продемонстрировал, чем питаются его наследники. Ранее шоумен уверял, что завтрак его детей состоит из бутербродов с колбасой, теперь же показал иной рацион питания детей.

Галкин показал, какой вкуснятиной кормит детей

Супруг Аллы Пугачёвой в очередной раз делает темой своего Instagram-контента завтрак Лизы и Гарри.

Галкин показал тарелку сына, в которой можно была рассмотреть какие-то хлопья с шоколадными подушечками.

Любящий отец пожелал детям приятного аппетита и по-хорошему позавидовал наследникам, вспомнив, что сам в детстве питался не так вкусно.

"Вот у нас в детстве не было такой вкуснятины. Мы ели перловку с утра. Ты знаешь, что такое перловка?" — обратился Максим к Гарри.

"Откуда я знаю, это ты говоришь всё", — резонно заметил мальчик.

Лиза оказалась более просвещённой в кулинарных вопросах.

"Перловка — это каша. Очень вкусная каша", — объяснила дочь звёздной четы.

Алла Пугачёва на одном из семейных видео посоветовала Гарри отказаться от потребления хлеба. Мальчик в ответ лишь активнее стал жевать кусок хлеба, уверив мать в том, что он кушает безвредный бездрожжевой продукт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как живут Лиза и Гарри Галкины
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Станция к Венере должна быть запущена до 2030 года, сказал Рогозин
Галкин показал, какой вкуснятиной кормит детей
Саакашвили выступал с речью в суде почти полтора часа
Погранслужба: 20 тысяч белорусских оппозиционеров нашли убежище в Польше
Американский экономический террор в стиле ГУЛага: отнять и подчинить
Крамер удивился отказу сборной Норвегии участвовать в гонке из-за мороза
Набиуллина: инфляция сильно беспокоит ЦБ РФ
Симоньян показала, как "спалилась" английская разведка из-за RT
Песков опроверг сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна в РФ
Новый закон: россияне не получат "советские" сбережения до 2025 года
Популярное
Здоровье
Врач из ЮАР перечислила симптомы при штамме "омикрон": особо опасен

Врач из ЮАР, которая предупреждала о новом штамме "омикрон", рассказала о его симптомах.

Врач из ЮАР перечислила симптомы при штамме "омикрон": особо опасен
Стала известна точная причина смерти Александра Градского
Шоу-бизнес
Стала известна точная причина смерти Александра Градского
Политика. Новости и аналитика
В Венгрии объяснили, почему Европа отказывается признавать вакцину "Спутник V"
Общество
Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома
Александр Артамонов Американский экономический террор в стиле ГУЛага: отнять и подчинить Александр Артамонов Ирина Шлионская В будущем появятся устройства для расшифровки мыслей Ирина Шлионская Любовь Степушова Никакого Брюсселя: Путин привёл в чувство Пашиняна и Алиева Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Трамп: США и РФ не наладили диалог из-за "клеветнической кампании"
Мир. Новости мира
В Луганске перехвачен украинский беспилотник
Дождались: премьер Латвии раскрыл, кто виноват в росте цен на газ
Экономика и бизнес
Дождались: премьер Латвии раскрыл, кто виноват в росте цен на газ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников