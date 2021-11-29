Галкин показал, какой вкуснятиной кормит детей

Максим Галкин продемонстрировал, чем питаются его наследники. Ранее шоумен уверял, что завтрак его детей состоит из бутербродов с колбасой, теперь же показал иной рацион питания детей.

Супруг Аллы Пугачёвой в очередной раз делает темой своего Instagram-контента завтрак Лизы и Гарри.

Галкин показал тарелку сына, в которой можно была рассмотреть какие-то хлопья с шоколадными подушечками.

Любящий отец пожелал детям приятного аппетита и по-хорошему позавидовал наследникам, вспомнив, что сам в детстве питался не так вкусно.

"Вот у нас в детстве не было такой вкуснятины. Мы ели перловку с утра. Ты знаешь, что такое перловка?" — обратился Максим к Гарри. "Откуда я знаю, это ты говоришь всё", — резонно заметил мальчик.

Лиза оказалась более просвещённой в кулинарных вопросах.

"Перловка — это каша. Очень вкусная каша", — объяснила дочь звёздной четы.

Алла Пугачёва на одном из семейных видео посоветовала Гарри отказаться от потребления хлеба. Мальчик в ответ лишь активнее стал жевать кусок хлеба, уверив мать в том, что он кушает безвредный бездрожжевой продукт.

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