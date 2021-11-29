Максим Галкин продемонстрировал, чем питаются его наследники. Ранее шоумен уверял, что завтрак его детей состоит из бутербродов с колбасой, теперь же показал иной рацион питания детей.
Супруг Аллы Пугачёвой в очередной раз делает темой своего Instagram-контента завтрак Лизы и Гарри.
Галкин показал тарелку сына, в которой можно была рассмотреть какие-то хлопья с шоколадными подушечками.
Любящий отец пожелал детям приятного аппетита и по-хорошему позавидовал наследникам, вспомнив, что сам в детстве питался не так вкусно.
"Вот у нас в детстве не было такой вкуснятины. Мы ели перловку с утра. Ты знаешь, что такое перловка?" — обратился Максим к Гарри.
"Откуда я знаю, это ты говоришь всё", — резонно заметил мальчик.
Лиза оказалась более просвещённой в кулинарных вопросах.
"Перловка — это каша. Очень вкусная каша", — объяснила дочь звёздной четы.
Алла Пугачёва на одном из семейных видео посоветовала Гарри отказаться от потребления хлеба. Мальчик в ответ лишь активнее стал жевать кусок хлеба, уверив мать в том, что он кушает безвредный бездрожжевой продукт.
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