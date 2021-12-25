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Россияне осудили сестру Маликова за то, что она будет получать пенсию в 44 года

Шоу-бизнес

Россияне осудили сестру Дмитрия Маликова за то, что она будет получать пенсию в 44 года. Ранее она доказала в суде, что имеет на это право как заслуженная артистка страны.

Как сообщает "Экспресс-газета", в Сети действия Инны Маликовой многие осудили.

"И не стыдно старушке-артистке?…" — написал один из комментаторов.

По мнению обычных граждан страны, и так богатая звезда выклянчила себе пенсию, а другим приходится экономить.

"Какая стыдоба", — написал один из пользователей.

"Обидно за всех, кто действительно работает", — оставил отзыв еще один комментатор.

На досрочные выплаты после 20 лет работы претендуют артисты танцевальных номеров и травести, а также артистки-вокалистки.

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Автор: Олеся Киреева
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