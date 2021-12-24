Сестра Маликова добилась выплат пенсии в 44 года

Сестра Дмитрия Маликова, певица Инна Маликова в судебном порядке доказала, что ей полагается досрочная страховая пенсия по старости.

По информации "МК", Инна Маликова, имеющая звание заслуженной артистки РФ, обратилась в Пенсионный фонд за выплатой пенсии. Там певице отказали в её требовании, поэтому Инна пошла искать правду в Басманный районный суд. Представители судебных органов, после изучения дела, ходатайство Маликовой удовлетворили.

Маликова претендовала на пенсию по старости, так как имеет звание заслуженной артистки. На досрочные выплаты после 20 лет работы претендуют артисты танцевальных номеров и травести, а также артистки-вокалистки.

Инна Маликова, которая выглядит моложе своих лет, стала бабушкой в 42 года. Внука певице подарили сын Дмитрий и его возлюбленная Анастасия. Пара стала родителями несколько лет назад.

Поклонники Маликовой шутят, что в Пенсионном фонде не привыкли видеть таких молодых и эффектных пенсионеров, поэтому просьба назначить пенсию там и вызвала недоумение.

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