51-летний Маликов шокировал поклонников своим внешним видом

Российский певец и композитор Дмитрий Маликов опубликовал на своей странице в Instagram новое фото.

Поклонники артиста привыкли, что их кумир всегда прекрасно выглядит. Но в этот раз подписчики обратили внимание на изменения во внешности певца, отметив, что он сильно постарел.

На фото Маликов запечатлён в лифте дома. Певец сфотографировался в зеркале в темных очках, сером джемпере и светлой жилетке.

"Селфи из лифта я с Вами ещё не делился)))”, — подписал снимок артист.

Подписчики Дмитрия заметили, что внешность вечно молодого и задорного певца сильно изменилась. Многие пользователи отмечают, что волосы исполнителя не такие шикарные, как были раньше, и овал лица стал менее чётким.

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