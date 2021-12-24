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Хилькевич стала героем мемов после пресс-конференции Путина

Шоу-бизнес

Звезда "Универа" Анна Хилькевич объяснила свои страстные взгляды на президента страны тем, чем она женщина. Соблазнительная актриса вдохновила сетевых остряков на создание мемов.

Анна Хилькевич
Анна Хилькевич

Хилькевич привнесла в пресс-конференцию Путина нотку кокетства. За флирт зрители пресс-конференции приняли обольстительную манеру звезды прикусывать губу и щуриться. Сама актриса оправдалась тем, чем плохо видела Владимира Путина, а после маски у неё пересохли губы.

Актриса, известная по роли Маши Беловой из "Универа", никак не может отделаться от внимания к своей персоне. Кадры с пресс-конференции с Путиным становятся основой для интернет-мемов.

На одном из видео на голос Хилькевич наложили слова героини фильма из "50 оттенков серого", которая пришла к своему возлюбленному за интервью.

"Это просто небольшое интервью для газеты. Всего лишь пару вопросов", — звучат слова, когда свой вопрос задаёт актриса.

Интернет-пользователи призвали оставить Аню в покое.

"Ну всё, закусила губу, вот это прям новость";

"Человек просто засмущался, застеснялась";

"Ну всё, больше обсуждать нечего, кроме как это", — негодуют в Сети.

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«Этот взгляд!»: Хилькевич ответила на мемы про «соблазнение» Владимира Путина
Автор: Елена Былкина
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