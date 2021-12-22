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Кремлёвский дворец судится с продюсерским центром Лепса: не выполнили условия

Шоу-бизнес

Представители Государственного Кремлевского дворца собираются взыскать около двух млн рублей с продюсерского центра Григория Лепса.

Кремлёвский дворец судится с продюсерским центром Лепса: не выполнили условия

Причиной судебного иска стали нарушения договоренностей о проведении юбилейного концерта композитора Юрия Антонова.

"Менеджеры продюсерского центра, которые по непонятным причинам не выполнили со своей стороны условия заключенного с Государственным Кремлевским дворцом договора на проведение концерта народного артиста России Юрия Антонова и самостоятельно приняли решение провести его в другом месте", — цитирует слова пресс-секретаря ГКД Константина Ярошевского агентство ТАСС.

Сообщается, что сумма штрафных санкций, предусмотренных соглашением, составляет 1,950 млн рублей.

В ГКД подчёркивают, что в данной ситуации неудобство испытали зрители, так как организатор не сообщил о новой дате концерта в Кремлевском дворце и без уведомления решил проводить концерт в "Крокус Сити Холле".

В Кремлёвской дворце, по слова пресс-секретаря, вынуждены были возвращать зрителям деньги за приобретенные ранее билеты.

Ярошевский отметил, что "судебный иск подан в отношении именно продюсерского центра и прямого отношения к Григорию Лепсу не имеет".

Концерт в честь юбилея Юрия антонова откладывался несколько раз. Последняя информация гласит, что зрители смогут увидеть праздничную программу 7 апреля 2022 года в "Крокус Сити Холле".

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Григорий Лепс 2021 Рождество с Лепсом 19.12.2021 19 декабря " Ведь я пою для Вас " концерт
Автор: Елена Былкина
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