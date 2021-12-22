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21-летний сын Алёны Кравец пожаловался на жизнь

Шоу-бизнес

Светская львица Алёна Кравец была уверена, что навсегда потеряла сына более двадцати лет назад, однако наследник звезды внезапно объявился. Михаил Промахов уверен, что модель Алёна Кравец — его родная мать.

21-летний сын Алёны Кравец пожаловался на жизнь

Сама телеведущая призналась, что родила сына 21 год назад, однако считала, что наследник, которого успели окрестить именем Михаил, скончался в родильном доме.

Молодой человек уверяет, что он остался жить, однако его судьба складывалась неблагополучно. Парень объяснил, что работает в пивном магазине и получает зарплату 35 тысяч рублей. Михаил пожаловался на жилищные условия.

"У нас нет электричества, какие-то долги постоянно накапливаются… Ел из-за этого полуфабрикаты. Ничего не работает, в ванную я вообще не суюсь. Туалет сломан, нужду справляю в ржавую ванну, потому что больше некуда", — посетовал Михаил в шоу "На самом деле" на Первом канале.

Парень признался, что в прошлом промышлял воровством и находил пристанище в приютах. Воспитали молодого человека приёмные родители, которые вели разгульный образ жизни.

Алёна Кравец не спешит признавать родство Михаила Промахова, ожидая результатов ДНК-теста.

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Алена Кравец - настоящее творчество. Радиоэфир 10.07.2021
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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