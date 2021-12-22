21-летний сын Алёны Кравец пожаловался на жизнь

Светская львица Алёна Кравец была уверена, что навсегда потеряла сына более двадцати лет назад, однако наследник звезды внезапно объявился. Михаил Промахов уверен, что модель Алёна Кравец — его родная мать.

Сама телеведущая призналась, что родила сына 21 год назад, однако считала, что наследник, которого успели окрестить именем Михаил, скончался в родильном доме.

Молодой человек уверяет, что он остался жить, однако его судьба складывалась неблагополучно. Парень объяснил, что работает в пивном магазине и получает зарплату 35 тысяч рублей. Михаил пожаловался на жилищные условия.

"У нас нет электричества, какие-то долги постоянно накапливаются… Ел из-за этого полуфабрикаты. Ничего не работает, в ванную я вообще не суюсь. Туалет сломан, нужду справляю в ржавую ванну, потому что больше некуда", — посетовал Михаил в шоу "На самом деле" на Первом канале.

Парень признался, что в прошлом промышлял воровством и находил пристанище в приютах. Воспитали молодого человека приёмные родители, которые вели разгульный образ жизни.

Алёна Кравец не спешит признавать родство Михаила Промахова, ожидая результатов ДНК-теста.

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