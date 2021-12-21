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Тарасов ответил попытавшейся унизить его Бузовой

Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов не стал молчать, когда его бывшая супруга Ольга Бузова произнесла проникновенную речь в его адрес на вручении наград телеканала Fasion TV.

Тарасов ответил попытавшейся унизить его Бузовой

Бузова получила свою премию как одна из самых "стильных звёзд" страны, после чего произнесла прочувствованную речь, адресовав её своему бывшему мужу Дмитрию Тарасову, который тоже находился в зале.

Телеведущая скромно назвала себя "иконой стиля" и "самой популярной девушкой страны", выразив надежду, что футболист когда-то напрасно ушёл от неё к другой.

"Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: "Какой же я дурак! Как я мог её [нецензурно] (потерять)!", — глядя на бывшего мужа, сказала Бузова со сцены.

Футболист в ответ не стал язвить и злословить. Вместо этого он пожелал Бузовой встретить настоящую любовь и стать счастливой, каким стал он, когда встретил свою нынешняя жену.

"А ответ мой будет очень прост: я желаю Оле счастья, найти такую же любовь, которую нашёл я: я люблю свою жену, своих детей, спасибо тебе за всё, моя любимая", — обратился Тарасов к своей супруге.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были женаты четыре года, с 2012 по 2016 годы. Пара развелась, когда футболист ушёл от Бузовой к модели Анастасии Костенко, с которой счастлив по нынешний день. Пара воспитывает уже троих детей.

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Автор: Светлана Нерадовская
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