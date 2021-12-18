Панин обрушился на испанцев за пропаганду ЛГБТ: "Еле сдерживаю гнев"

Алексей Панин, эмигрирующий в Испанию, негодует. Праведный гнев актёра вызвали развращённые нравы жителей Испании.

Звезда фильма "Жмурки" опубликовал видео в своём Instagram-аккаунте. На кадрах актёр вышагивает по улицам Испании, увешанным радужными флагами — символами ЛГБТ.

Панин выразил своё возмущение по поводу нравственного упадка в Европе.

"Сжечь, сжечь их надо. Всех этих испанцев за пропаганду ЛГБТ. Хожу и еле сдерживаю гнев в себе. Почему так? Почему нет флагов ВДВ?", — негодует актёр.

Панин таким образом ломает комедию. Он не раз выступал в поддержку представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он всегда противопоставляет пуританские взгляды граждан России и раскрепощённые нравы жителей прогрессивной Европы.

Ранее Панин показывал, какие странные десерты подают в кафе Европы. Пирожные там выпекают в форме детородных органов. Такие угощения пользуются большим спросом на толерантном Западе.

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